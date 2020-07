Roma-Udinese, 0-1 al minuto 12 del match. La partita si mette malissimo per i giallorossi di mister Fonseca. Prima il gol di Kevin Lasagna e poi l’espulsione di Diego Perotti dopo 30 minuti di gioco. Partita che complica i piani del club verso la rimonta alla Champions League.

Roma-Udinese, espulsione di Perotti: intervento choc su Becao – VIDEO

Silenzio allo stadio Olimpico di Roma per l’assenza dei tifosi. Intanto i giallorossi vengono messi sotto in casa a sorpresa dall’Udinese. In vantaggio gli ospiti con la rete di Kevin Lasagna. Dopo nemmeno 30 minuti arriva un’altra brutta notizia per Fonseca. Espulsione di Diego Perotti per un durissimo fallo contro il difensore Rodrigo Becao. Il capitano della Roma lascia il campo al minuto 29.

LEGGI ANCHE >>> Roma-Udinese, gol Lasagna