Roma-Udinese 0-2, risultato e tabellino: De Paul trascina i suoi

Una partita difficile per l’Udinese che però alla fine è riuscita a portare a casa. Tre punti importantissimi per la corsa alla salvezza per la squadra di Gotti. La 29a giornata si chiude dunque con una vittoria a sorpresa in Serie A. L’Udinese sbanca il deserto stadio Olimpico di Roma. E’ 0-2 il risultato finale a favore dei friulani. Un gol per tempo. Decisivo il rosso nel primo tempo a Diego Perotti per un brutto fallo che ha condizionato la partita della squadra allenata da Fonseca.

Roma-Udinese 0-2: risultato e tabellino

Roma Udinese 0-2. La Roma dice definitivamente addio come il Napoli ai sogni Champions League. Vince l’Udinese nella capitale. Nel primo tempo vantaggio degli ospiti con la rete di Kevin Lasagna, nel finale segna anche Nestorovski. Protagonista del match ancora una volta Rodrigo De Paul per la squadra di LEGGI ANCHE >>> Sintesi Roma-Udinese, così come Musso autore di parate importanti. Il peggiore in campo Perotti, che è stato espulso al 30 e ha lasciato i suoi in difficoltà.

Il tabellino della partita

ROMA (4-2-3-1): Mirante; B. Peres (63′ Zappacosta), Smalling, Fazio (72′ Ibanez), Kolarov; Cristante, Diawara (63′ Villar); Perez, Perotti, Ünder (46′ Mkhitaryan); Kalinic (72′ Dzeko). Allenatore: Fonseca.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becão, De Maio, Nuytinck; Stryger-Larsen (81′ Samir), De Paul, Jajalo, Walace (57′ Fofana), Zeegelaar (65′ Ter Avest); Lasagna (46′ Teodorczyk), Okaka (65′ Nestorovski). Allenatore: Gotti.

Gol: 12′ Lasagna (U), 78′ Nestorovski (U).

Ammoniti: Zeelelaar (U), Okaka (U), Villar (R), Ibanez (R).

Espulsi: Perotti (R).