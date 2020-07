Oroscopo di oggi 2 luglio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo giovedì.

Oroscopo Paolo Fox 2 luglio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Una giornata piuttosto positiva per te, in cui riuscirai finalmente a prenderti delle rivincite sul lavoro. Il tuo progetto ha stupito tutti, e chissà che non possa esserci una promozione dietro l’angolo. In amore situazione di stallo, non sei ancora pronto per il passo decisivo.

Toro. Sei una persona un po timida, e questo ti porta a non aprirti mai a dovere con chi ti sta vicino. In amore ti senti bloccato, a volte chiuso nella tua pressione mentale. Cerca di superare le incertezze ed esprimi i tuoi sentimenti.

Gemelli. Cerca di chiarire le discussioni che tanto ti stanno seccando in questo periodo. Hai avuto dei disguidi con qualche tuo amico, e per questo non riesci ad essere sereno come dovresti.

Cancro. Non aver paura di affrontare nuove sfide, queste sono all’ordine del giorno se vuoi fare davvero il lavoro che ti piace. Sei un po insicuro, devi credere di più nella tua bravura e nella tua testa.

Leone. Hai avuto qualche delusione di troppo in questo periodo, e ancora non hai superato il momento. Circondati da chi ti vuole bene e alle persone che ti amano, solo così potrai essere felice.

Vergine. In amore non ti senti ricambiato, forse devi fare qualcosa in più se vuoi fare colpo. Non disperarti però, ci sono ancora tante speranze. Sii te stesso, non un altro.

Oroscopo Paolo Fox 2 luglio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. La vostra fantasia vi libera spesso dai momenti negativi della vita. Questo non è un momento felice e domani potrebbe essere il momento giusto per liberare le catene della mente e creare nuovi progetti. Sarebbe importante creare qualche opzione estiva con il partner.

Scorpione. Devi fare un poco di ordine nella tua vita, soprattutto a livello sentimentale. Ci sono stati molti ripensamenti e tensioni, ora che Saturno è in buon aspetto. Si riprenderà quota in amore nei prossimi mesi.

Sagittario. Da domani sarete molto determinati. Il 2020 è un anno importante e ti permetterà di affrontare grandi cambiamenti. Adesso è tempo di rimboccarvi le maniche e lavorare sodo, per recuperare terreno.

Capricorno. Domani sarà una giornata in cui vorreste togliervi qualche sassolino dalla scarpa. Però contate fino a dieci prima di agire: potreste pentirvene nei giorni successivi. Il rapporto di coppia ha bisogno di vivere una marcia in più per migliorare.

Acquario. Vi occorrono sicurezze e le potreste trovare soprattutto nella famiglia. Questa situazione di crisi, molto complicata per tutti, vi ha permesso di chiudere alcune situazioni che ormai non funzionavano più. Sarà importante dedicare tempo alla relazione e risolvere alcuni problemini.

Pesci. Lungo transito di Venere nel tuo segno, sei tra i più innamorati. Ci sarebbero state molte tensioni e si sapeva, in amore non c’è chiarezza. E’ necessario sedersi e parlare.

L’oroscopo delle squadre

Napoli-Leone: Un Napoli che deve riuscire a confermarsi dopo la quinta vittoria di fila ottenuta qualche giorno fa contro la SPAL. La squadra azzurra affronta l’Atalanta, una diretta concorrente per la corsa alla Champions. La sfida si prospetta bella, con gli uomini di Gasperini che potrebbero però dare una delusione agli azzurri.