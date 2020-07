Fabian O’Neill, ex calciatore di Cagliari e Juventus è stato ricoverato per cirrosi epatica nei giorni scorsi. Ora dimesso, ma dall’Uruguay fanno sapere che la situazione è grave.

Fabian O’Neill ricoverato: è grave

El Mago uruguayano, ex Cagliari e Juventus da tempo combatte contro i problemi legati all’alcolismo. Nelle scorse settimane è stato ricoverato per cirrosi epatica. In seguito l’ex calciatore è stato dimesso, ma le sue condizioni di salute sarebbero ancora gravi. Il classe 1973, ritiratosi dal calcio nel 2003, non è nuovo a questa situazione. Difatti venne già ricoverato nel 2016 per gli stessi problemi e ora ci è ricaduto, ma la situazione sembra abbastanza grave.

Tanti ex compagni provano ad aiutarlo

Ora l’ex centrocampista combatte contro la dipendenza da alcol che lo ha portato a soffrire di cirrosi epatica e finire in ospedale. Molti suoi compagni si sono fatti avanti per aiutarlo, come Richard Morales, disposto ad offrirgli le cure. Attualmente si trova in fase di recupero ma i medici e le persone che gli sono vicine non sono troppo positivi sulle sue condizioni.

