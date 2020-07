Lecce-Sampdoria, Ranieri: “Vi svelo quando torna Quagliarella”

Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Lecce. Per qualcuno potrebbe essere la gara della svolta…

Ranieri sul ritorno di Quagliarella

Grande vittoria della Samp a Lecce, ne parla il tecnico blucerchiato. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Quagliarella? Manca, manca tanto perché è un campione, dopo le ultime radiografie spero di averlo almeno in panchina per la prossima gara. Ora testa alla Spal, hanno cambiato modo di giocare e non è facile fare 2 gol al Milan in questo momento. Non so se questa è la partita della svolta, ai ragazzi non si può rimproverare nulla, quello che hanno lo danno“.