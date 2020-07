Il tecnico dei salentini ha parlato in conferenza stampa dopo l’ennesima sconfitta dei suoi ragazzi, stavolta contro la Sampdoria.

Lecce-Sampdoria, le parole di Liverani

E’ amareggiato Fabio Liverani dopo la sconfitta, in casa, del suo Lecce contro la Sampdoria per 2-1. In conferenza stampa ha dichiarato: “Dipenderà tutto da noi da qui fino alla fine del campionato. Serve l’aiuto di tutti. E’ troppo poco quello che facciamo e la problematica è che quando si gioca ogni tre giorni non siamo abituati. Recuperare giocatori non è facile perché non ci si allena e ci si può recuperare un po’ giocando, però si va anche in fatica. E’ una situazione difficile, però se la squadra riesce a recuperare qualche giocatore che abbiamo fuori e riportarli in condizione e avere un po’ più di identità credo che comunque fino all’ultima giornata ce la possiamo giocare. Oggi abbiamo perso una battaglia, ma la guerra è ancora lunga e quindi ci lecchiamo le ferite e prepariamo le prossime partite“.

