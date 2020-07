Inter, senti Icardi: “Ho scelto di venire al PSG per vincere”

Inter, Icardi dimentica il passato: “Al PSG per vincere, salto di livello nella mia carriera”

E’ arrivato il primo trofeo della sua carriera, parliamo dell’ex Inter, Mauro Icardi. Il calciatore argentino ha lasciato il club nerazzurro non senza tira e molla, lasciando dietro ogni tipo di polemica, che però viene fuori ancora oggi. Tutti i tifosi nerazzurri si sono chiesti del perché di alcune decisioni societarie, ma anche legate agli atteggiamenti dello stesso ex capitano interista. Un’eredità pesante quella di Maurito, che gli aveva lasciato un altro argentino, storico, del club. Javier Zanetti gli aveva affidato la fascia di capitano, ma ad oggi il calciatore argentino, sembra aver dimenticato l’Inter.

Inter, le parole dell’ex capitano Icardi

Ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del Paris Saint-Germain, proprio l’ex interista, Mauro Icardi. Nella scorsa stagione l’addio dal sapore amaro, perché proprio 365 giorni fa si muovevano i primi passi verso un addio scontato. Conte e Marotta non lo includevano più nel progetto e lui ha deciso di farsi da parte, dopo un po’ di polemiche con la società. Quelle che seguono, sono le sue parole: “Il PSG rappresenta un passo importante in avanti della mia carriera. Ho 27 anni, avevo già trascorso molto tempo in Italia. Volevo un club come il PSG, volevo vincere titoli e arrivare in un livello più alto. Questi sono i motivi che ti spingono a cambiare qualcosa nella tua carriera”. Con il titolo di campione di Francia in Ligue 1, Mauro Icardi si è infatti aggiudicato il suo primo titolo in carriera.