Fiorentina-Sassuolo, Iachini resta sereno sul suo futuro

Il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro gli uomini di Roberto De Zerbi.

Fiorentina, le parole di Iachini dopo la gara contro il Sassuolo

Terminata Fiorentina-Sassuolo, l’allenatore dei viola ha commentato l’esito della gara davanti ai broadcaster presenti. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Abbiamo creato tanto, tirato in porta tante volte, non l’abbiamo sbloccata anche a tu per tu col portiere. Dopo il 3° gol il Sassuolo ha potuto chiudersi, noi ci abbiamo provato in tutte le maniere, ma loro hanno concretizzato molto su due nostri errori. C’è rammarico, potevamo metterla su un binario diverso. Quando vai sotto con 2 errori così, la partita non si mette su binari consoni. Abbiamo deciso di partire dall’inizio senza Cutrone, c’era solo lui, quindi ho deciso di tenerlo per il secondo tempo per forzare ancora di più la partita. Pressione? Siamo ripartiti, abbiamo commesso qualche errore, ma gli episodi sono girati in maniera negativa. Penso al momento attuale“.