Figc, Gravina studia un piano per portare una parte di tifosi allo stadio

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato della possibilità di far entrare una piccola percentuale di tifosi negli stadi italiani.

Gravina: “Problema principale è la gestione dei flussi“

Il calcio italiano è ripartito da qualche settimana. I gol non sono mancati, le emozioni nemmeno. Quello che manca, però, è la presenza della gente sugli spalti. Lo sa bene Gabriele Gravina che sta studiando vari piani per riportare, piano piano, una parte di persone allo stadio. In un’intervista a ‘l’Avvenire’ ha dichiarato: “Presenza di persone sugli spalti prima di agosto? Ci stiamo lavorando, i tifosi sono la parte essenziale di questo sport, vivono il calcio in maniera passionale. Stiamo lavorando su piccole percentuali, ad oggi pensiamo a 25%.

Il problema più grande però è la gestione dei flussi. Se il Cts (Comitato Tecnico-Scientifico) ci darà questa possibilità saremo pronti a riportare le persone negli impianti sportivi“.

Ancora Gravina: “Futuro del calcio? Complicato ora pensarlo“

Il numero uno della Figc ha inoltre dichiarato: “Sappiamo benissimo che ipotecare un futuro del calcio è molto difficile e complicato. Dobbiamo ripartire da zero. Nazionale? Non conta una vittoria agli Europei, ma il processo che porta alla vittoria. La vittoria è all’ordine del giorno, mentre il successo dura di più ed è il risultato di un processo dei giovani e della condivisione“.