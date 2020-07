Numerosi e profondi: i cambiamenti della Roma della prossima stagione potrebbero essere descritti con questi due aggettivi. Il calciomercato della Roma potrebbe vedere più cessioni che acquisti a casua della situazione finanziaria: Nicolò Zaniolo è tra i calciatori con maggiori richieste dalla Serie A e dall’estero.

Calciomercato Roma, la madre di Zaniolo fa chiarezza sul futuro

Il Real Madrid, nelle ultime ore, sembra aver puntato in maniera decisa Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma che sta lavorando per tornare in campo dopo il delicatissimo infortunio rimediato lo scorso gennaio. I tifosi giallorossi sono molto preoccupati e non vorrebbero perdere quello che considerano il craque del futuro. Nel giorno del suo 21esimo compleanno, ci ha pensato mamma Francesca a chiarire la situazione relativa alle prossime stagioni. Ai microfoni di ReteSport ha rassicurato la Roma e i suoi sostenitori.

“Del mercato non so nulla. Ma so che Nicolò sta bene alla Roma, i tifosi lo amano e un posto migliore di questo ora come ora penso non esista. Siamo tutti felici a Roma“.

Ritorno in campo? “E’ carichissimo, ogni giorno ci racconta che sta sempre meglio e che è contento di essere stato inserito di nuovo in prima squadra. Non vede l’ora di aiutare la Roma in campo“.

Zaniolo corre verso il ritorno in campo

Da qualche settimana Nicolò Zaniolo è tornato ad allenarsi in gruppo e ben presto potrebbe tornare a disposizione di Paulo Fonseca. L’obiettivo è quello di averlo a disposizione per le gare di Europa League, perciò non si forzeranno i tempi e ci si prenderà tutto il mese di luglio per far tornare al 100% il giovanissimo trequartista.

