Calciomercato Roma, due giallorossi in partenza verso la Turchia

E’ tempo di mercato in casa Roma. Voci confermano l’interesse di una squadra turca per due calciatori che potrebbero lasciare la capitale.

Roma, il Fenerbahce su Diego Perotti e Juan Jesus

Secondo il ‘Corriere dello Sport‘ a fine stagione la Roma potrebbe cedere due calciatori in Turchia: si tratta di Diego Perotti e Juan Jesus. I due così lascerebbero l’Italia dopo tanti anni, ma potrebbero continuare a giocare insieme. Infatti il prossimo direttore sportivo del Fenerbahce, l’ex stella dell’Inter Emre Belozoglu, ha individuato nei due giocatori il giusto rinforzo per la sua squadra. Poco utilizzati quest’anno dal tecnico portoghese, Paulo Fonseca, i due potrebbero trovare le giuste motivazioni in terra turca.

Specialmente il brasiliano che è ai ferri corti con la dirigenza. L’unica cosa che frena gli entusiasmi del club, allenato da Tahir Karapinar, sono i loro ingaggi: troppo alti per le casse del Fenerbahce.

Contro l’Udinese è out Gianluca Mancini, al suo posto Ibanez

Nella sfida di questa sera contro i bianconeri di Luca Gotti, il tecnico Fonseca dovrà fare a meno di Gianluca Mancini (gastroenterite) e Juan Jesus (problema all’anca). Al posto dell’ex Atalanta giocherà Ibanez. Confermata la presenza di Mirante tra i pali (Pau Lopez è ancora indisponibile). Sulle fasce giocheranno Bruno Peres e Kolarov. In attacco l’inamovibile Edin Dzeko che sarà aiutato da Kluivert, Perez e Pastore.