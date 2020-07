Calciomercato Napoli, ds Salisburgo blocca il colpo degli azzurri

Intervistato da ‘Sky Sport‘ il direttore sportivo della squadra austriaca chiude, per il momento, al Napoli per l’acquisto di un top player.

Cristoph Freund: “Szoboszlai? Forse resterà con noi“

Porte chiuse in faccia per il Napoli. Almeno per ora. Dominik Szoboszlai, molto probabilmente, resterà ancora un’altra stagione al Salisburgo, poi potrà ambire a palcoscenici più importanti. A confermarlo è proprio il direttore sportivo degli austriaci, Cristoph Freund che, intervistato da ‘Sky Sport’, ha dichiarato: “Dominik? Sono sicuro che tra un paio di anni sarà uno dei centrocampisti più forti in Europa.

Ha tutte le qualità che gli servono. Deve continuare a lavorare in questo modo e con questi ritmi. Futuro? Molto probabilmente resterà con noi, anche in autunno. Non è stato deciso ancora nulla, quello che posso dire è che stiamo parlando di un calciatore molto speciale“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Atalanta-Napoli 0-0, risultato e tabellino: infortunio per Ospina – LIVE

Sul giocatore c’è l’interesse anche del Milan

Non solo la squadra partenopea. Anche il Milan è sulle tracce del nazionale ungherese. Infatti la dirigenza rossonera ha individuato nel numero 14 del Salisburgo il giusto rinforzo per il centrocampo del Milan targato Ralf Rangnick. Proprio il tedesco è il fan numero uno del classe 2000: ha provato in tutti i modi di portarlo in Bundesliga al Lipsia, senza risultati. Ci proverà questa estate quando, quasi sicuramente, prenderà il posto di Stefano Pioli sulla panchina dei ‘diavoli‘.