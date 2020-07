Il Milan lavora per la prossima stagione. Il club rossonero affiderà nelle mani di Ralf Rangnick il Milan del futuro. Tanti cambi in vista del prossimo anno, molti campioni potrebbero ritrovarsi ad accettare nuove offerte. Il club rossonero ha un problema di scadenza di contratti, in molti nei prossimi 2-3 anni andranno in scadenza e bisognerà trattare per il rinnovo. Uno di questi è Alessio Romagnoli.

Milan, Romagnoli verso Madrid

Il capitano e la bandiera del Milan non ha un futuro rossonero assicurato. L’attuale contratto di Romagnoli è in scadenza 30 giugno 2022 e quindi bisognerà mettere su un rinnovo per convincerlo a restare, al contrario molti club potrebbero decidere di puntare su di lui. Tra i tanti c’è il Liverpool, il Barcellona e l’Atletico Madrid. Pare che la prossima destinazione del difensore italiano sia proprio quella spagnola. Il calciatore è valutato circa 60 milioni di euro.

Milan: Romagnoli all’Atletico Madrid, si chiude la prossima settimana

Distanza sul rinnovo del contratto tra Milan e calciatore. Il difensore chiede 5 milioni rispetto l’attuale ingaggio di 3.5 a stagione. Dalla Spagna intanto sono sicuro, Alessio Romagnoli approderà a Madrid sponda Atletico nei prossimi giorni. Infatti, come riportato dal noto quotidiano Don Balon Romagnoli è davvero vicinissimo a firmare per la sua nuova squadra. Addirittura pare che la firma per concludere l’affare arriverà già la prossima settimana.