In Lussemburgo il calciatore ha festeggiato, insieme ad amici e parenti, il suo passaggio al club spagnolo dopo 4 anni trascorsi a Torino.

Party per Pjanic che non riesce a trattenere le lacrime

Visibilmente emozionato Miralem Pjanic. A pochi giorni dalla firma del suo contratto che lo legherà al Barcellona per quattro anni, ha voluto festeggiare con gli amici ed i parenti in un locale in Lussemburgo. Quattro anni trascorsi alla Juventus difficilmente si possono dimenticare. L’ex Roma non è riuscito a trattenere le lacrime: troppo forte l’emozione che lo porterà a vestire una delle maglie più gloriose al mondo.

A fine stagione lascerà definitivamente l’Italia per approdare in Spagna. Giocare finalmente con il suo idolo, Lionel Messi, è il coronamento della sua carriera. Di certo l’ambiente juventino, la dirigenza, i tifosi ed i suoi compagni non lo dimenticheranno e lo ringrazieranno per quello che ha fatto per il club.

Ancora Pjanic: “Se oggi è un giorno triste, domani sarà solo un bel ricordo“

Poco dopo l’ufficializzazione del suo passaggio al Barcellona, il centrocampista ha scritto sui suoi social network questa frase: “Quello che oggi sembra così triste, da domani sarà uno splendido ricordo che porterò nel cuore per tutta la vita“. Il bosniaco lascerà il posto all’ex Gremio, Arthur (pagato 72 milioni di euro più 10 di bonus).