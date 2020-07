Calciomercato Juventus, due attaccanti per il dopo Higuain

Calciomercato Juventus, Milik e Jimenez per sostituire Higuain

Andrà dritta sul calciomercato la Juventus, attraverso le operazioni di Fabio Paratici. Il CFO bianconero ha messo nel mirino Milik e Jimenez. I due calciatori sono seguitissimi dalla società piemontese, facendoli finire in auge sul taccuino del tecnico Maurizio Sarri, che avrebbe già dato il suo gradimento ad entrambi i calciatori. L’addio di Higuain sembra cosa certa al margine di questa stagione, con il Pipita pronto all’addio. non appena il mercato riaprirà i battenti. Finirà da professionista ad un club che gli ha dato tanto, poi arriveranno i saluti.

Juventus, Milik e Jimenez: doppio colpo possibile, ma occhio alla concorrenza

Stando a quanto rivelano i colleghi di Tuttosport, il Napoli avrebbe mai dato per scontato l’addio dell’ex Ajax. Gli incontri con Osimhen, sempre più in orbita azzurra, mettono in risalto il bisogno del club azzurro di andare dritto su un’altra soluzione per il proprio attacco. La situazione contrattuale, inoltre, obbligherà il Napoli a cedere Milik al più presto possibile, per non rischiare di ritrovarsi nel 2021 con una situazione analoga a quella che rischiava di essere, per Dries Mertens. Il club azzurro vuole evitare la beffa, ed è per questo che cederà Milik. Il punto è che la Juventus dovrà cercare di anticipare l’Atletico Madrid, altro club fortemente interessato al centravanti polacco. Per Jimenez il discorso è uguale, perché Real Madrid e Manchester United sarebbero sul calciatore messicano. Ma la Juventus li vuole entrambi: nel prossimo calciomercato, Milik e Jimenez potrebbero trovarsi in un colpo solo, assieme a Torino.