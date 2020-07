Dopo aver chiuso l’affare Pjanic-Arthur, la Juventus continua a studiare i prossimi colpi di calciomercato: piace Jorginho, uomo di fiducia di Maurizio Sarri, oggi in forza al Chelsea. L’ex centrocampista del Napoli potrebbe essere il regista giusto per sostituire il bosniaco.

Calciomercato Juventus, parla l’agente di Jorginho

Maurizio Sarri sta trovando la quadratura del cerchio per la sua Juventus. Con il tempo, i bianconeri stanno inziando ad attivare gli automatismi che arrivano dal gioco che chiede il tecnico ex Napoli. Le chiavi del gioco bianconero, oggi, sono affidate a Miralem Pjanic che la prossima stagione, però, vestirà la maglia del Barcellona. La Juventus, quindi, cerca un sostituto e lo avrebbe individuato in Jorginho, vero e proprio pallino di calciomercato di Sarri. Il centrocampista italo-brasiliano del Chelsea è diventato sempre più importante a Londra e difficilmente potrà dire addio. Il suo agente, Joao Santos, ha parlato della possibile trattativa con i bianconeri.

Jorginho-Juve, porte chiuse

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il procuratore del vice capitano del Chelsea ha chiuso ad ogni possibile punto di contatto.

“Conosco bene Fabio Paratici ma nessuno mi ha contattato per parlare di Jorginho. In questa settimana la Juve ha anche preso Arthur dal Barcellona. Non conosco le strategie di Paratici per l’anno prossimo“.

