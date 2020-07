La Juventus è pronta a stravolgere la rosa in vista della prossima stagione. Tanti calciatori sono stati bocciati da Sarri e dalla società bianconera e diranno addio, molti altri sono alla fine dell’avventura con la maglia della Juve per età e contratto. Intanto, dopo l’acquisto di Arthur nello scambio con Pjanic con il Barcellona, i bianconeri puntano a rinforzare ancora il reparto di centrocampo. Nel mirino resta sempre Jorginho del Chelsea. I due club potrebbero trovare un accordo con l’inserimento di una contropartita tecnica.

Juventus, Jorginho sempre più vicino: c’è una contropartita tecnica nell’affare

La Juventus è decisa a cambiare e non poco il proprio centrocampo. I nuovi arrivi Rabiot e Ramsey non hanno convinto a pieno e potrebbero entrambi lasciare Torino la prossima sessione di mercato. Proprio Rabiot, centrocampista francese, potrebbe in Premier League la prossima stagione e vestire la maglia del Chelsea. I Blues sono pronti a cedere molti calciatori in vista del progetto futuro con Frank Lampard. Tra i tanti campioni messi sul mercato c’è anche Jorginho, il calciatore è valutato circa 60 milioni dal club di Roman Abramovich.

Juve: Rabiot al Chelsea per Jorginho

Nelle ultime ore di Jorginho ha parlato proprio il suo agente, che ha confermato di essere in buoni rapporti con Fabio Paratici ma che al momento ancora non ci sono stati contatti. La Juventus ha chiuso per Arthur e ora si concentrerà sul calciatore italo-brasiliano. L’intenzione è quella di ridurre il costo del cartellino inserendo nella trattativa Rabiot che è in uscita.