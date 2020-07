In un’intervista rilasciata a ‘Randstad Italia‘ il portiere dei bianconeri è uscito allo scoperto sulle voci che lo vogliono in procinto di appendere i guantoni al chiodo.

Juventus, Buffon: “Ritiro? Non ci penso“

Il secondo portiere delle ‘zebre‘, Gianluigi Buffon, durante una diretta social su ‘Randstad Italia‘ ha parlato del suo futuro: “Se devo essere sincero non ho pensato minimamente a quando dovrò smettere di giocare a calcio. Sto ancora pensando a quello che sto facendo e pensare ad altro proprio non ci riesco.

In questo momento penso solamente a quello che posso dare in questo sport, se dedicassi le mie energie ad altre cose farei più fatica e questo non me lo posso permettere. Di sicuro posso dire che quando la mia carriera calcistica finirà mi prenderò un anno sabbatico, dove potrò dedicare il mio tempo alla mia famiglia e a me stesso“.

Ancora Buffon: “Voglio concludere il mio quinto anno di liceo“

L’ex portierone della nazionale ha appena rinnovato il contratto con la società di Agnelli ancora per un altro anno. Sabato prossimo, nel derby cittadino contro il Torino, potrebbe stabilire un nuovo record: la presenza numero 648 in Serie A, superando così Paolo Maldini. “Nonostante l’età sento ancora che posso migliorare, fisicamente mi sento bene. Futuro? Vorrei concludere il quinto anno, così i miei genitori la smettono di rompere” ha concluso il numero 77.