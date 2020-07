Calciomercato Inter, Marotta in guerra: vuole trattenerlo

Beppe Marotta l’aveva detto: “Serve una norma che regoli il finale di stagione da parte dell’Uefa“. Il suo appello è rimasto inascoltato e così si trova a dover combattere contro le distorsioni di questo mercato.

Inter, Sanchez via? La dirigenza non ci sta

Sarà una battaglia combattuta a mezzo mail e telefonate fino all’ultimo secondo. Dopo la splendida gara di ieri, Alexis Sanchez ha ulteriormente dimostrato di essere ancora un campione. E Conte ha chiesto esplicitamente la conferma del Niño Maravilla per la prossima stagione. Per il momento i nerazzurri hanno raggiunto un accordo con lo United per trattenerlo fino al 6 agosto (gara di Europa League contro il Getafe), dopo aver rischiato di perderlo già a giugno, ma vogliono andare oltre. Innanzitutto vorrebbero trattenerlo per un eventuale Final Eight di Europa League che si disputerà in Germania, e poi, magari, anche la prossima stagione. Nella consapevolezza di ciò, il Manchester United alza il prezzo e prova a monetizzare i bisogni del tecnico nerazzurro.

Le cifre dell’affare

Come noto, per la fretta durante l’ultima sessione estiva, United e Inter decisero di optare per un prestito secco, durante il quale i Red Devils hanno anche pagato parte del ricco ingaggio di Sanchez. La promessa però, era di sedersi e riparlarne: all’epoca il suo cartellino valeva 15 milioni, non ci si discosterà troppo da tale cifra, verso il basso o verso l’alto. Il nodo resta quello dello stipendio, che ammonta a 11 milioni di euro all’anno: si tenterà, per questo, la strada di un altro prestito.