Antonio Conte può iniziare a sorridere. Per quello che ha visto in campo ieri contro il Brescia e per le novità di calciomercato che l’Inter sta vivendo negli ultimi giorni.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez si allontana dal Barça

Al festival del gol andato in scena ieri sera a San Siro contro il Brescia, è mancato solo il gol di Lautaro Martinez. L’argentino ha segnato solo nel match di recupero contro la Sampdoria, poi si è fermato ed è parso spento e stanco. Ieri Conte lo ha preferito a Lukaku nella coppia con Sanchez ma ha deluso le aspettative. Intanto nella sua testa continuano a suonare le sirene del mercato, con il Barcellona sempre alla finestra ma, al momento meno convinto dell’opzione Toro. La clausola rescissoria da 111 milioni di euro è attiva e scadrà il 7 luglio, ma il club catalano non preoccupa, come si legge su calciomercato.com. Il mercato è lungo ma anche Lautaro sa che il su futuro passa e passerà prima di tutto dal suo presente in campo.

Conte punta su Lautaro

Nel post-partita di ieri sera, Antonio Conte ha ribadito che punta sul Toro Martinez, per le caratteristiche e la determinazione che mette sempre in campo. Ad oggi non è tra i migliori della rosa nerazzurra ma resta l’obiettivo numero uno per il prossimo calciomercato dell’Inter. La non cessione di Martinez, come sembra dalla ultime notizie di mercato, sarebbe il primo (vero e grande) acquisto della squadra di Zhang.

