Juventus e Inter potrebbero trovarsi nell’ennesimo faccia a faccia di mercato. Entrambe sono interessate a David Alaba, difensore del Bayern Monaco, diviso tra rinnovo e addio.

Calciomercato Inter e Juve: Alaba apre al trasferimento in Serie A

L’ottavo Deutscher Meister di fila del Bayern Monaco potrebbe essere l’ultimo per alcuni campioni che stanno definendo il futuro con il club bavarese. Tra i campioni che potrebbero dire addio c’è David Alaba, il jolly difensivo di Hans-Dieter Flick, usato spesso e volentieri come difensore centrale o play davanti alla difesa, che alla base è un esterno di difesa. L’austriaco ha il contratto in scadenza nel 2021 con i bavaresi e sta seriamente prendendo in considerazione l’idea di andar via. In Italia piace a Inter e Juventus che potrebbero decidere di affondare il colpo dopo le dichiarazioni dello stesso difensore ai microfoni di Kicker.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE ULTIME NEWS DI MERCATO

“Prima o poi dovrò prendere una decisione”

Sono chiare le parole di David Alaba circa la sua permanenza al Bayern Monaco per le prossime stagioni.

“In questo momento non sto pensando al mio futuro. Nelle ultime settimane ho posto la mia attenzione al campo e non alla prossima stagione, anche se prima o poi dovrò prendere una decisione”.

Non solo Inter e Juventus sono sulle tracce dell’austriaco, ovviamente. E’ fortemente seguito anche da Paris Saint-Germain e Manchester City che proveranno a convincerlo con offerte faraoniche.

NOVITÀ – UNISCITI ALLA NOSTRA PAGINA INSTAGRAM: AGGIORNAMENTI DI MERCATO SUPER VELOCI

Potrebbero interessarti anche

Mercato Napoli – Raiola porta via il suo fenomeno: destinazione Milan

Serie A, Spalletti torna in panchina: ecco chi allenerà