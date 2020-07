Calciomercato Inter, scatto improvviso per Griezmann

Calciomercato Inter, Griezmann in Italia: riprende vita l’ipotesi

Il calciomercato si infiamma e vede protagonista l’Inter, perché le news che arrivano confermano di un Antoine Griezmann in uscita dal Barcellona. I fatti accaduti nella sfida contro l’Atletico Madrid hanno messo ancora più in risalto che non c’è mai stato feeling tra il club e lo stesso giocatore, in netta difficoltà da quando ha lasciato i Colchoneros. Tant’è che anche il Cholo Simeone si è dichiarato “senza parole”, per le scelte di Quique Setien sul calciatore.

Inter, scambio Lautaro Martinez e Griezmann: i nerazzurri faranno leva sulla complessa situazione vissuta dal francese

Stando a quanto rivelato dal Daily Express, il futuro di Antoine Griezmann potrebbe essere in Serie A. Il motivo è molto semplice: il Barcellona vuole Lautaro Martinez. E’ sempre lui l’oggetto di desiderio dalle parti della catalogna ed è per questo che l’Inter potrebbe tentare la controproposta di mercato, conoscendo la situazione che vede proprio il francese sempre più lontano dal club. Il giocatore rappresenta comunque un perno seguito da tempo dalla dirigenza nerazzurra. Per risolvere in via definitiva il caso o comunque per capire di più sulla situazione, la sorella-agente del calciatore francese, nei prossimi giorni arriverà nella sede del Barcellona per capirci di più sul suo futuro. E se dovesse essere lontano dal club blaugrana, l’Inter di piazzerebbe in pole su di lui.