Calciomercato Inter, Aubameyang: le parole sul futuro

Calciomercato Inter, Aubamyenag nel mirino: lui e Arteta parlano del futuro

Il calciomercato dell’Inter sarà incentrato sul reparto offensivo. Pierre-Emerick Aubameyang è sempre in auge tra i nomi sul taccuino di Marotta. L’amministratore delegato nerazzurro lo ha messo nel mirino e, in caso di addio di Lautaro Martinez, potrebbe arrivare lui. L’attaccante gabonese non è l’unico nome per il reparto offensivo dell’Inter, ma è sicuramente tra i nomi più graditi da Antonio Conte, che lo avrebbe voluto anche nelle sue precedenti esperienze, con gli altri club. Ad oggi, assieme a Griezmann, è tra gli obiettivi numero uno in casa nerazzurra.

LEGGI ANCHE >>> Fiorentina, esonero Iachini: il sostituto è Luciano Spalletti

Inter, Aubameyang non si sbilancia sul futuro: Arteta, invece, è ottimista

A parlare del futuro di Aubameyang è il diretto interessato. Le sue parole riportate dal The Sun, direttamente in Inghilterra, arrivano al margine dell’ultima sfida in Premier League: “Vedremo quello che succederà, al momento non lo so. Parlerò sicuramente con il club e saprò di più”. Parla del domani, però, non solo il calciatore, ma anche il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta. A seguito della vittoria per 4-0 ai danni del Norwich, queste sono le sue parole: “Stiamo cercando di fare qualcosa per il suo futuro. Sono ottimista, io spero possa restare a lungo ai Gunners”.