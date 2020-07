Calciomercato Inter, il verdetto dopo l’incontro per Tonali

Le dirigenze di Brescia e Inter, impegnate nella trattativa per portare Sandro Tonali in nerazzurro, si sono incontrate ieri sera a margine della gara di Serie A.

Inter-Tonali, manca ancora il passo decisivo

Sarà stato il fatto che in campo c’è stata praticamente soltanto una squadra, coi padroni di casa che hanno asfaltato gli ospiti 6-0, con plausibile fastidio per le rondini, ma non si può parlare ancora di affare concluso per passaggio del centrocampista classe 2000 alla Beneamata. O potrebbe essere stata anche colpa della “gaffe” di Suning, che in uno spot pubblicitario in Cina dipinge già Tonali come un giocatore nerazzurro. Sia chiaro, le parti sono vicinissime, ma serve lavorare ancora un po’.

Ieri in campo, a dirla tutta, non è andata benissimo. Sandro non è stato autore di una prestazione superba, come d’altronde il resto della squadra, incappata nella classica giornata no. Ha provato a fare quello che poteva, magari Donnarumma non avesse sbagliato dopo il suo splendido assist, oggi saremmo qui a parlare di un’altra gara.

Inter, i dettagli dell’affare Tonali con il Brescia

Ma per quanto riguarda il mercato, il discorso è sempre lo stesso: l’Inter vuole Tonali. E il calciatore vuole diventare nerazzurro l’anno prossima, c’è una promessa fatta a Conte. Senza contare che a Milano sarebbe protagonista fin da subito, mentre alla Juventus ad esempio, dovrebbe lottare per un posto da titolare. Manca tuttavia ancora il sì di Cellino, fermo sulla sua richiesta da 50 milioni di euro: per il momento Marotta arriva a 35 milioni, serve uno sforzo in più