Calciomercato Brescia, Balotelli al contrattacco

Il rapporto Brescia–Balotelli ormai si consuma più sulle scrivanie che nei campi da calcio: dopo il pagamento da parte di Cellino di soltanto 7 giorni di stipendio, SuperMario ha chiesto la risoluzione.

Balotelli chiede la risoluzione del contratto col Brescia

Il fronte si è completamente capovolto. All’inizio era infatti stato il club ad adire vie legali per la conclusione del rapporto contrattuale con l’attaccante. Dopo gli ultimi sviluppi invece, è Balotelli ad invocare l’inadempimento del club. Ma andiamo con ordine.

Massimo Cellino decide prima di adire il Collegio arbitrale, alle ricerca di una risoluzione per giusta causa. A quel punto è stato il bomber a mettere in mora il club, visto il mancato pagamento dello stipendio del mese di marzo. A quel punto Cellino ha optato per la rescissione: c’è una clausola infatti nel contratto che permette alla società di rescindere con la punta in caso di retrocessione entre il 30 giugno. Il Brescia in teoria può ancora salvarsi, ma intanto, il presidente delle rondini ha attivato il meccanismo nei tempi consentiti, subordinando la decisione alla permanenza del club in Serie A.

La questione stipendio del mese di marzo tra SuperMario e Cellino

Nelle ultime ore Mario si è visto intanto accreditato soltanto 7 giorni di stipendio nel mese di marzo (non è stato chiarito quali, visto il Brescia è sceso in campo il 9 marzo) ed a quel punto è stato Balotelli a chiedere l’intervento del collegio arbitrale per inadempimento. Il tutto questo, mentre si è sottoposto alla visita specialistica ordinata dal club per verificare la condizione della schiena, con esito positivo. Oggi si attende l’annuncio del suo ritorno a Torbole: sarà sicuramente tranquillo, visto anche l’esito della gara di ieri sera.