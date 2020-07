Atalanta-Napoli 2-0: in gol Pasalic e Gosens (VIDEO HIGHLIGHTS)

La sintesi video di Atalanta-Napoli

Partita combattuta quella che si sta giocando allo Gewiss Stadium. L’unica emozione della prima frazione è data da una conclusione di Gomez deviata in angolo dal portiere. Il primo tempo si conclude sullo 0-0. Da segnalare l’infortunio di David Ospina che, durante uno scontro con il suo compagno Fabian Ruiz,ha riportato un taglio alla testa ed è uscito in barella. Il risultato cambia in apertura del secondo tempo, grazie alla rete di Pasalic che segna indisturbato in area di rigore. Raddoppio al 55′, con Gosens, che capitalizza al meglio un’azione manovrata.

