Atalanta-Napoli 2-0, risultato e tabellino: gol Pasalic e Gosens – LIVE

Atalanta-Napoli, sintesi e risultato del match

Scendono in campo Atalanta e Napoli, sfida che ha il sapore di Europa. I bergamaschi intendono consolidare il quarto posto, i partenopei cercano il miracolo e portare a casa il bottino pieno. Gli uomini di Gasperini non vogliono smettere di sognare e cercano un’altra vittoria di fila. I ragazzi di mister Gattuso tentanto, il tutto per tutto, di conquistare un posto in Champions League. Al 15′ ci prova il Papu Gomez con un gran tiro dalla distanza, ma Ospina si distende e mette in angolo. Al 25′ scontro tra il portiere azzurro e Fabian Ruiz: il colombiano rimane a terra curato dal suo staff. Dopo cinque minuti il Napoli effettua il primo cambio: Meret sostituisce il suo compagno di reparto infortunato. Trascorsi 4 minuti cdi recupero concessi da Doveri finisce il primo tempo sul risultato di 0-0.

Come spesso accaduto però dalla fine del lockdown, gli orobici innalzano il ritmo nella ripresa e così trovano il vantaggio poco dopo l’inizio del secondo tempo. Cross dalla destra del Papu Gomez sul quale si avventa Pasalic, che di testa, smarcato, gira facilmente verso la porta. Appare evidente l’errore di posizionamento della difesa azzurra. Il Napoli prova a reagire ma subisce il raddoppio di Gosens, che al 54′ raccoglie un tiro sbilenco di Toloi e batte ancora Meret

Il tabellino

Gol: 47′ Pasalic, 56′ Gosens

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler Gosens; Gomez, Pasalic; Zapata. All. Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Ospina (29′ Meret); Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens (57′ Milik), Insigne (57′ Lozano). All. Gattuso

Ammoniti: Mario Rui