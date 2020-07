Atalanta-Napoli: infortunio alla testa per il campione azzurro

Sostituzione alle mezz’ora per Gattuso, costretto a cambiare uno dei suoi uomini più rappresentativi a causa di un trauma alla testa.

Infortunio per Ospina, il portiere del Napoli ha battuto la testa

Ancora tanta sfortuna per David Ospina, rimasto invischiato in una colluttazione che lo ha costretto ad abbandonare il campo intorno al 30′ dopo aver subito un colpo alla testa. L’impatto è avvenuto mentre il colombiano si avventava su un cross di Gomez da calcio da fermo. La testa del portiere ha battuto contro quella di un compagno. L’equipe medica è subito entrata in campo, soccorrendo l’infortunato che non ha mai perso conoscenza per fortuna. Non è riuscito ad abbandonare il terreno di gioco sulle proprie gambe, forse anche per motivi precauzionali. Si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.

