Napoli, Gattuso: “Abbiamo buttato la partita, l’Atalanta non ha fatto nulla”

Atalanta-Napoli, termina con una vittoria dei bergamaschi il match di Serie A. Le parole di Gennaro Gattuso al termine del match a DAZN. Deluso il tecnico dei partenopei.

Atalanta-Napoli, le parole di Gattuso

Queste le parole del mister del Napoli:

“Non è partita a mille l’Atalanta. Abbiamo regalato due palle gol perché abbiamo chiacchierato dopo gli errori. Non mi è piaciuta la mentalità dei nostri calciatori. La squadra ha giocato bene e fatto una buona prestazione, ma troppe chiacchiere in campo dopo qualche errore. Vedendo i numeri l’Atalanta non ha fatto nulla, è una squadra che crea tanto e oggi fa fatto molto poco. Abbiamo sbagliato tanto a livello qualitativo. L’errore può starci, ma è dopo l’errore che mi aspetto la reazione. Abbiamo sprecato energie parlando e lamentarci. Non voglio nessun calo di tensione, a livello comportamentale non ci siamo. Nel secondo tempo non abbiamo giocato e ci siamo solo messi a lamentarci. Si giocherà tra un mese con il Barcellona, sarà una partita difficile e dobbiamo arrivarci al meglio. L’Atalanta mette tutti in difficoltà, oggi ha fatto solo un tiro in porta e mi dispiace perché abbiamo buttato la partita. Non posso pensare al Barcellona ora, dobbiamo lavorare sull’aspetto fisico e la mentalità. Ci possono aiutare molto queste partite, per migliorarci. Abbiamo il dovere di dimostrare chi siamo. Dobbiamo acquisire una mentalità vincente”.

