Atalanta-Napoli, le formazioni ufficiali: non c’è Ilicic

Sta per cominciare la sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Napoli: di fronte 2 tra le formazioni più in forma del campionato

Le scelte di Gasperini e Gattuso

Fischio d’inizio alle ore 19:30. Si prevede un grande spettacolo questa sera nella sfida tra oroboci e azzurri: il distacco in classifica tra le due compagini è tanto (12 punti), ma una vittoria di questi ultimi lascerebbe ad Aurelio De Laurentiis una flebile speranza di qualificarsi alla prossima Champions League. Gattuso si affiderà ai suoi titolarissimi: l’unico ballottaggio rimasto fino all’ultimo minuto è stato quello tra Politano e Callejon, vinto dal primo. Orfano di Palomino, Gasperini reinventa la difesa e lascia in panchina Muriel, pronto a liberare la sua potenza a partita in corso.

Così in campo:

Atalanta (3-5-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Zapata

Napoli (4-3-3) : Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.