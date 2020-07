Spal-Milan 2-2: rimonta rossonera in extremis (VIDEO)

La sintesi video di Spal-Milan

I padroni di casa sono passati in vantaggio al 13′ grazie alla rete del difensore Mattia Valoti, che dopo una serie di rimpalli, ha beffato Donnarumma. I rossoneri non mollano e costruiscono due occasioni. La prima è una conclusione di Calhanoglu al 17′, che viene respinta da Letica. La seconda è un colpo di testa di Paquetà al 24′, che termina fuori. Sei minuti dopo arriva il raddoppio degli emiliani con Floccari, che con un tiro al volo dai 30 metri beffa Donnarumma. Nel finale D’Alessandro viene espulso per un fallo molto duro su Theo Hernandez. Nella ripresa il Milan domina la sfida e accorcia le distanze al 79′, quando Leao stoppa il pallone e con un destro trafigge Letica. La rimonta si completa nei minuti di recupero, quando Vicari sporca una splendida prestazione con un’autorete.