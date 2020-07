Spal-Milan 2-2: rimonta rossonera con autorete di Vicari

Spal Milan, sintesi e risultato del match

Scendono in campo nella sfida valevole per la ventinovesima giornata Spal e Milan. I padroni di casa devono conquistare punti per lotta salvezza, mentre i rossoneri puntano al successo per mantenersi in corsa per un posto in Europa League. Gli uomini di Pioli costruiscono la prima occasione al 6′ minuto con Paquetà, che calcia di sinistro dal limite dell’area, ma scivola e non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Sei minuti il cross di Valdifiori viene ribattuto da Calabria. Sul successivo calcio d’angolo la retroguardia del Diavolo non marca Valoti, che da distanza ravvicinata sigla il vantaggio. Poco dopo Castillejo è costretto a lasciare il campo per problemi muscolari.

Al suo posto entra Saelemakers. I rossoneri reagiscono e costruiscono due occasioni con un tiro di Calhanoglu, che viene respinto da Letica e un colpo di testa di Paquetà, che termina fuori. Gli emiliani non si fanno intimidire e al 30′ trovano il raddoppio con Floccari, che con un potente tiro dai 30 metri sorprende Donnarumma. I rossoneri continuano a spingere e accorciano le distanze al 37′, quando Saelemakers smarca Calhanoglu che beffa Letica. L’arbitro Mariani, dopo aver consultato il Var, si accorge del fuorigioco di Rebic e lo annulla. Nel finale D’Alessandro viene espulso per un fallo molto duro su Theo Hernandez. Nella seconda frazione entra Ibra: lo svedese non è ancora al meglio, ma propizia la rimonta rossonera. Prima arriva il gol di Leao, in seguito l’autorete di Vicari.

Spal-Milan, il tabellino

Gol: 13′ Valoti (S), 30′ Floccari (S). 79′ Leao (M), 90’+4 aut. Vicari (S)

SPAL (4-4-2): Letica; Tomovic, Vicari, Bonifazi (67′ Salamon), Sala; D’Alessandro, Dabo (82′ Cionek), Valdifiori, Valoti (46′ Missiroli); Floccari (46′ Fares, 73′ Strefezza), Petagna. All. Di Biagio

MILAN (4-4-1-1): Donnarumma; Calabria (46′ Leao), Gabbia, Romagnoli, Hernandez (65′ Laxalt); Castillejo (15′ Saelemaekers), Kessie, Bennacer (70′ Bonaventura), Calhanoglu; Paquetà; Rebic (65′ Ibrahimovic). All. Pioli

Ammoniti: Valdifiori (S), Dabo (S)

Espulsi: D’Alessandro (S) al 42′

Note: Di Biagio (S) espulso dalla panchina per doppia ammonizione