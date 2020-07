Spal-Milan, infortunio per il centrocampista rossonero: le condizioni

Subito dopo il gol del vantaggio dei romagnoli, il centrocampista del Milan si è infortunato e al suo posto è entrato Saelemaekers.

Spal-Milan, Castillejo ko

Piove sul bagnato in casa Milan. Non sono passati nemmeno venti minuti di gioco che i ‘diavoli‘ hanno già dovuto effettuare il primo cambio per infortunio. Infatti Samu Castillejo ha dovuto abbandonare i suoi compagni che in quel momento erano sotto di un gol (Valoti ha portato in vantaggio la Spal al 13′ minuto). Ha provato a rimanere in campo, ma il dolore era troppo forte e quindi ha chiesto il cambio. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha fatto entrare al suo posto Alexis Saelemaekers che doveva partire titolare nella partita di questa sera. Il tutto è avvenuto subito dopo il raddoppio dell’eterno Sergio Floccari che ha siglato il 2-0. Il Milan ha trovato la rete del momentaneo 2-1 con Calhanoglu, ma dalla sala VAR hanno annullato il gol. A pochi minuti dalla fine del primo tempo la Spal gioca con un uomo in meno per l’espulsione di Marco D’Alessandro, rosso diretto per lui.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Spal-Milan 2-0: Valoti ed eurogol Floccari (VIDEO)

Infortunio Castillejo, le condizioni

Per l’ex Villarreal si tratta di un problema muscolare alla gamba destra. Ha sentito una fitta alla coscia dopo che ha provato di fare uno scatto nell’area avversaria. A questo punto pare quasi impossibile la sua presenza nel match di sabato sera, all’Olimpico di Roma, contro la Lazio di Simone Inzaghi che sogna ancora lo ‘Scudetto’ e insegue la Juventus di Maurizio Sarri.