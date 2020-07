Spal-Milan 2-0: Valoti ed eurogol Floccari (VIDEO)

Clamoroso al Mazza: la Spal è in vantaggio contro il Milan per 2-0 grazie alle reti di Mattia Valoti e Sergio Floccari. Rossoneri in evidente difficoltà.

Valoti-Floccari, i gol di Spal-Milan

Un po’ a sorpresa, gli spallini mettono sotto i rossoneri. Terzo gol in questo campionato per Valoti, che al minuto 13 è il più rapido di tutti nell’avventarsi su un pallone vagante in area di rigore per poi spingerlo in rete. Gol fondamentale, che mette la gara su un binario favorevole agli uomini di Di Biagio. Semplicemente splendida è invece la segnatura di Sergio Floccari, al 30′: il classe ’81 dimostra di poter ancora dire la sua battendo Donnarumma. Accorcia il centrocampista turco al 37′, con un destro a incrociare su assist di Rebic.

