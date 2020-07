Serie A, i risultati della 29ª giornata: vincono Sassuolo e Samp – LIVE

Tante sfide interessanti questa sera: al Franchi Fiorentina e Sassuolo, alla ricerca di consacrazione. Match salvezza al Via del Mare tra Lecce e Sampdoria. Gara tra le rivelazioni Verona e Parma.

Serie A, i risultati e la sintesi del match

Verona-Parma 1-1

Vantaggio siglato da Dejan Kulusevski: splendida azione personale per l’esterno di proprietà della Juventus, che batte il portiere con un tiro potente e preciso. Al 46′ arriva però il pareggio dei padroni di casa su calcio di rigore: Bruno Alves falloso in area su Di Carmine, l’attaccante si presenta dagli 11 metri e non sbaglia.

Il tabellino

Gol: 14′ Kulusevski, 45’+ Di Carmine

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, Veloso, Dimarco; Verre, Borini; Di Carmine. All. Juric

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Caprari. All. D’Aversa

Ammoniti: Barillà (P), Iacoponi (P)

Lecce-Sampdoria 0-1

Rete beffarda per i blucerchiati, che passano quando sta per terminare la prima frazione a seguito del gol di Ramirez. Il trequartista batte un calcio di rigore che inizialmente viene parato da Gabriel, ma il rimbalzo del pallone è sfortunato ed alla fine la sfera finisce in porta.

Il tabellino

Gol: 40′ rig. Ramirez

LECCE (5-3-1-1): Gabriel; Rispoli, Donati, Meccariello, Paz, Calderoni; Barak, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara. All. Liverani

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez; Bonazzoli. All. Ranieri

Fiorentina-Sassuolo 0-2

Al 22′ Castrovilli butta giù Djuricic in area con un intervento che non può lasciare dubbi all’arbitro Chiffi: è calcio di rigore. Da dischetto si presenta Defrel che trasforma. Sempre il francese è autore del gol del raddoppio, capitalizzando stavolta uno splendido assist di Djuricic.

Il tabellino

Gol: 24′ rig. e 35′ Defrel

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Ghezzal, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery. All. Iachini

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Traoré, Djuricic, Boga; Defrel. All. De Zerbi

Ammoniti: Rogerio (S)