Serie A, le formazioni ufficiali della 29ª giornata

Sono state annunciate le scelte degli allenatori: alle 21:45 si giocheranno 4 sfida. La Spal ospita il Milan, il Verona apre al Parma le porte del Bentegodi, Samp che fa visita al Lecce mentre il Sassuolo affronterà la Fiorentina al Franchi.

Serie A, le scelte degli allenatori

Parte ancora dalla panchina Zlatan Ibrahimovic, il Milan si affida a Rebic in attacco: tandem pesante invece per Di Biagio, che si affida a Floccari e Petagna per scardinare la difesa rossonera. Verona e Parma si sfidano nella gara dei miracoli (sia per risultati che nel mercato): low budget, ottimo risultato. Non c’è Gervinho nei ducali, manca Kumbulla tra gli scaligeri. Riccardo Saponara sarà in campo questa sera contro la “sua” Samp, ancora orfana di Fabio Quagliarella. Sfida ad alto tasso di spettacolarità al Franchi: Ribery e Chiesa vogliono riscattare gli ultimi risultati negativi.

Spal-Milan

SPAL (4-4-2): Letica; Sala, Vicari, Bonifazi, Tomovic; D’Alessandro, Dabo, Valdifiori, Valoti; Floccari, Petagna. All. Di Biagio

MILAN (4-4-1-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Paqueta; Rebic All.Pioli

Verona-Parma

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, Veloso, Di Marco; Verre, Borini, Stepinski; Di Carmine. All.Juric

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Bruno Alves, Iacoponi; Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Caprari. All.D’Aversa

Lecce-Sampdoria

LECCE (5-3-1-1): Gabriel; Rispoli, Donati, Meccariello, Paz, Calderoni; Barak, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszinski, Yoshida, Colley, Augello; De Paoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Bonazzoli.

Fiorentina-Sassuolo

FIORENTINA (3-5-2) Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Ghezzal, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery. All. Iachini

SASSUOLO (4-3-3) Pegolo; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli, Traore; Djuricic, Boga, Defrel. All. De Zerbi