Prima del match contro il Bologna, il direttore generale del Cagliari ha parlato del futuro di un suo calciatore che potrebbe non rimanere in Sardegna la prossima stagione.

Mario Passetti vuole trattenere il ‘Ninja‘ in tutti i modi

Il direttore generale della squadra di Giulini, Mario Passetti, ha parlato del futuro di Radja Nainggolan, che può essere lontano dai colori rossoblù poco prima dell’inizio del match che ha visto la sua squadra conquistare un punto prezioso a Bologna: “La permanenza di Radja qui a Cagliari? Non mi sembra il momento di parlarne ora alla fine della partita, sicuramente ne discuteremo alla fine del campionato e rimango coerente con la risposta di sempre.

Mancano ancora nove partite alla fine della stagione. Tutti conoscono la situazione, non è cambiato nulla dall’ultima volta. Non ho nulla da nascondere, se ci fosse la possibilità di trattenere il calciatore lo faremo perché la priorità è quella che lui rimanga qui. Non vi nascondo che sarà un’operazione abbastanza complicata, ma ci proveremo“.

C’è da risolvere la questione con l’Inter e…con Conte

Radja Nainggolan quasi sicuramente ritornerà all’Inter per la fine del suo prestito. Il suo obiettivo è quello di rimanere a Milano, non per fare nuovamente le valigie e andare altrove ma convincere Antonio Conte a puntare su di lui per la prossima stagione e dimostrare di essere uno che tiene moltissimo alla causa neroazzurra.