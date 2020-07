Marotta su Tonali prima di Inter-Brescia: le parole dopo le indiscrezioni

Marotta nel pre-partita di Inter-Brescia

Ha parlato ai microfoni di DAZN, poco prima di Inter-Brescia, l’amministratore delegato del club nerazzurro, Beppe Marotta. Ecco le sue parole nel pre-partita.

Le parole di Giuseppe Marotta

“Per il mercato c’è tempo e voglia per parlarne più in avanti. Abbiamo fatto degli accordi in extremis per avere a disposizione Moses e Sanchez, almeno fino al giorno in cui giocheremo la sfida contro il Getafe. E’ impensabile però che si debba giocare una partita così importante come quella dell’Europa League. La notizia venuta fuori su Tonali della TV di Suning? Magari è stata di auspicio per la gioventù, hanno dipinto il giocatore più giovane della partita. Se mi piace? A chi non piace Tonali? Credo piaccia a tantissimi italiani che sono esperti di calcio”.