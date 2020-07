Lazio, emergenza in attacco: Inzaghi pensa ad un difensore in avanti

Lazio, contro il Milan potrebbe giocare un difensore in attacco: la possibile soluzione di Simone Inzaghi

Niente attaccanti per Lazio, Ciro Immobile e Caicedo sono squalificati. Emergenza per Simone Inzaghi, che non sa proprio come risolvere la complessa situazione che vedrà la formazione biancoceleste protagonista, contro il Milan. E’ chiaro che le soluzioni giovani che vedono il nome di Adekanye sono in pole, così come il Tucu Correa punta, con Luis Alberto o Milinkovic-Savic alle spalle. Ma ecco, questo scenario potrebbe vedersi se solo il tecnico andrà a recuperare i suoi uomini a centrocampo.

Lazio, Bastos: difensore col vizio del gol, Inzaghi lo proverà in avanti

Ci sarebbe la possibile idea folle da parte di Simone Inzaghi, per la sfida tra Lazio-Milan, che andrà in scena nel prossimo week-end. Nell’ultima partita la società biancoceleste si è ritrovata con due squalifiche pesanti: Immobile e Caicedo out, motivo per cui Inzaghi è costretto alle scelte. La clamorosa scelta potrebbe vedere protagonista il difensore Bastos, uno dei migliori goleador della difesa laziale. I nove gol in 87 partite con la Lazio, dell’ex Rostov, potrebbero convincere Simone Inzaghi a provarlo in avanti. Stando a quelle che sono le voci sulle probabili formazioni, al limite dell’inverosimile, sarebbe finito in ballottaggio con gli altri nel reparto offensivo. Unica punta Bastos, che ha il vizio del gol. E’ questo il lavoro che il club biancoceleste starebbe facendo a Formello.