Inter-Brescia 6-0: goleada a San Siro (VIDEO HIGHLIGHTS)

Inter e Brescia hanno dato vita ad una partita spettacolare, terminata con la vittoria degli uomini di Conte: ecco le immagini della gara.

La sintesi video di Inter-Brescia

La prima azione della gara è degli ospiti, ma Donnarumma spreca sparando alto davanti ad Handanovic. Apre le marcature Young, al 5′: ottima progressione di Sanchez sulla destra, il cileno crossa e trova l’accorrente Ashley che batte al volo Joronen. Il raddoppio invece porta proprio la firma del Niño Maravilla ed avviene su calcio di rigore, al 20′: il fallo è causato da un tocco di Mateju su Moses. Il risultato viene messo in ghiaccio già prima della fine del primo tempo: ci pensa Danilo D’Ambrosio, che segna di testa su assist di Young. Il quarto gol porta la firma di Gagliardini, in rete anche lui grazie ad un colpo di testa, questa volta su calcio di punizione battuto da Sanchez. C’è gloria anche per Eriksen, che si avventa su un pallone calciato da Lukaku al minuto 82 e da pochi passi fa gol; il “set” tennistico viene portato a termine da Candreva, con un tiro preciso che s’infila nell’angolo alla destra del portiere.

LA SINTESI ED IL TABELLINO DI INTER-BRESCIA