Diego Lopez è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la partita persa dai suoi ragazzi contro l’Inter di Antonio Conte al Meazza.

Inter-Brescia, le parole di Lopez

Sconfitta pesantissima per gli uomini di Diego Lopez per 6-0 contro l’Inter. Il tecnico uruguagio non cerca scuse e ammette: “Non abbiamo fatto la partita come l’avevamo preparata. Sapevamo che era molto difficile venire qui e fare la partita, perdere così dà fastidio e dobbiamo essere consapevoli che il campionato non è finito qui. Dovevamo impostare bene la partita e non ci siamo riusciti. Questo è il rammarico, ad esempio contro il Napoli, prima dell’inizio della pandemia è vero che abbiamo perso però abbiamo giocato bene. Oggi invece non c’è stata partita perché di fronte avevamo una grandissima squadra composta da grandi elementi di qualità. Domenica avremo una finale e dobbiamo prepararci al meglio, soprattutto mentalmente. L’Inter è troppo forte, non ci sono scuse. In tutti i reparti ha qualità. Contro la Fiorentina ce la siamo giocata, anche i viola hanno giocatori di qualità e potevamo anche perderla. Abbiamo giocato troppo bassi e non va bene, sono cose che proviamo negli allenamenti, oggi abbiamo fatto molto poco e abbiamo pagato. Abbiamo cercato di fargli male in alcuni reparti senza riuscirci perché, ripeto, ci hanno devastato“.

