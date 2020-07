Inter-Brescia, le voci di Bastoni e Torregrossa nel pre-partita

Inter-Brescia, l’intervista di Bastoni e Torregrossa

Hanno parlato ai microfoni di DAZN, poco prima di Inter-Brescia, i calciatori dei due club, Bastoni e Torregrossa. Ecco le loro parole nel pre-partita.

Le parole di Bastoni

“L’insidia principale è che vedi la classifica e sono in fondo, ma è importante non sbagliare. Chi possiamo temere? Io dico che ci sono Donnarumma e Torregrossa che sono due attaccanti molto forti, bisogna fare attenzione”.

Le parole di Torregrossa

“Abbiamo messo in difficoltà sia Fiorentina, che Genoa. Abbiamo perso due punti sabato in casa e vogliamo recuperarli. L’Inter è una squadra forte, molto fisica e di qualità. Daremo tutto per metterli in difficoltà”.