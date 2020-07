Sono giorni infuocati per il calciomercato del Napoli che, soprattutto in attacco, vivrà una profonda rifondazione viste le possibili (quasi certe) partenze di Arkadiusz Milik e José Maria Callejon. Il Napoli sta per chiudere l’affare Osimhen con il Lille ma non si accontenta: è vicino all’accordo per un altro talento.

Calciomercato Napoli, c’è l’accordo con Under, le cifre

La partenza di José Callejon al termine della stagione, dopo 7 anni al Napoli, apre le porte a scenari molto interessanti. Gli azzurri, nelle ultime ore, hanno intensificato i contatti con la Roma per Cengiz Under. Contatti intensificati anche con il suo agente, Fali Ramadani che cura anche gli interessi di altri calciatori del Napoli e che oltre al rinnovo di Maksimovic e alla cessione di Koulibaly, si è seduto al tavolo di Giuntoli per parlare del trequartista turco. Le ultime notizie di mercato riportate da Repubblica, parlano di accordo totale tra Under e il Napoli che, però, deve ancora affinare l’intesa di massima con la Roma.

La Roma non abbassa le pretese per Under

Il Napoli nelle prossime ore cercherà di stringere per il trequartista turco ma dovrà convincere la Roma a cedere a meno di 30 milioni, cifra da cui i giallorossi sembrano non volersi muovere. Secondo Repubblica, l’intesa con il giocatore è stata trovata sulla base di 3 milioni di euro a stagione per quattro anni. Il Napoli ha intenzione di far forza sulla volontà del calciatore e far accettare alla Roma 25 milioni di euro, compresi di bonus al club di Pallotta, costretto a cedere alcuni dei migliori talenti per risanare il bilancio.

