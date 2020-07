Calciomercato Napoli: Osimhen incontra ADL a Capri

Calciomercato Napoli, l’incontro tra Osimhen e Aurelio De Laurentiis c’è stato: ecco le ultime

Il calciomercato italiano si è infiammato, anche sponda Napoli. Il club azzurro è al centro delle voci di mercato, con il nome di Victor Osimhen al centro delle questioni. Nella giornata di ieri un vero e proprio momento inaspettato, con il nigeriano che di sua spontanea volontà ha deciso di arrivare in Italia per incontrare la società assieme al suo entourage e visitare la città. Incontro che, secondo i colleghi di Calciomercato.it, sarebbe arrivato nel corso di questo pomeriggio.

Napoli, Osimhen a Capri con ADL: cosa c’è da sapere sulla trattativa

La sede dell’incontro è stato lo scenario incantevole di Capri, posto in cui Aurelio De Laurentiis ha accolto Victor Osimhen e il suo entourage. La strategia del Napoli è quella di fissare un accordo sulla base di 4 milioni a stagione, per i prossimi 5 anni. Ci sono sicuramente molti dettagli da limare sugli accordi, ma le parti non sembrano poi così lontane. Inoltre il club partenopeo starebbe ragionando su nuove idee. Cristiano Giuntoli è molto concentrato su Osimhen, tant’è che la soluzione per vedere il costo del suo cartellino calare, sarebbe quella di inserire una contropartita per ammorbidire le richieste del Lille. E al club francese, infatti, potrebbe interessare Adam Ounas, calciatore in uscita dal Napoli, che torna però dal prestito al Nizza.