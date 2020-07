Calciomercato Napoli, De Laurentiis a Capri incontra il prossimo colpo

Il Napoli è scatenato: accanto al colpo Under, De Laurentiis vuole concludere la trattativa che porterà all’inverstimento più caro della storia azzurra.

Napoli-Osimhen, a Capri l’ultimo atto

A riferirlo è la Gazzetta dello Sport: Victor Osimhen oggi potrebbe essere nella splendida isola del golfo di Napoli per incontrare il presidente dei partenopei, già da ieri sull’Isola Azzurra. L’obiettivo è superare gli ultimi dubbi dell’attaccante (legati anche al problema razzismo in Italia, oltre che alla concorrenza dalla Premier) e mettere finalmente tutto nero su bianco. Ieri l’attaccante nigeriano è arrivato in città con un volo privato partito da Nizza e giunto poco dopo le 13 in Italia: ha trascorso gran parte del tempo in albergo, ma potrebbe anche aver incontrato Gattuso.

Dal Napoli si affrettano a smentire contatti ufficiali, ma le notizie si susseguono ora dopo ora. Il 21enne attaccante ha voluto toccare con mano il proprio futuro: per lui si tratta di una scelta importante, da prendere in un momento difficile. Un mese fa infatti ha perso il padre (altrimenti questo viaggio sarebbe arrivato molto prima).

Le cifre e i dettagli dell’affare

Ieri erano presenti anche i suoi agenti e sono rimasti soddisfatti dalla proposta del Napoli di 2,5 milioni di euro a stagione più bonus di 500.000 euro. Ora c’è da convincere il Lille, e non sarà per nulla facile, nonostante i buoni rapporti tra le due società. La valutazione che Gerard Lopez fa del proprio campione è di 60 milioni, per De La non ne vale più di 50: la distanza non è abissale, si può lavorare