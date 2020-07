Calciomercato Milan, riscatto Saelemaekers (UFFICIALE)

Calciomercato Milan, Saelemaekers fino al 2024: tutti i dettagli del riscatto del belga

Il Milan piazza il primo acquisto di calciomercato: ha riscattato Alexis Saelemaekers, la notizia è diventata ufficiale. Ha convinto tutti il calciatore belga, che ora si unirà al club rossonero a titolo definitivo. Era arrivato nello scorso gennaio dall’Anderlecht, ma soltanto in prestito e con diritto di riscatto. In questo periodo di totale caos legato agli affari con scadenza al 30 giugno, il Milan ha deciso di risolvere ogni cosa con, appunto, il riscatto. Il giocatore si unisce al Milan fino al 30 giugno 2024.

Milan, Saelemaekers a titolo definitivo: il comunicato ufficiale del club

E’ ufficiale la notizia, perché arriva direttamente dal sito ufficiale del club rossonero. Il calciatore è entrato bene nelle ultime uscite del suo Milan, contro Lecce e Roma buone prestazioni quando Stefano Pioli gli ha concesso l’occasione di scendere in campo, chiamandolo in causa. Il giovane calciatore, classe ’99, ha il suo futuro con i colori rossoneri addosso. Sì, perché è arrivato non solo il rinnovo, contro la SPAL potrebbe addirittura partire titolare sulle corsie laterali di Pioli. Di seguito, il comunicato ufficiale del Milan, apparso sul sito del club: “L’AC Milan comunica di aver esercitato l’opzione per acquistare Alexis Saelemaekers a titolo definitivo. Il giocatore belga ha firmato un contratto con il club fino al 30 giugno 2024”.