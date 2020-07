Calciomercato Milan, rossoneri a lavoro: affare da oltre 25 milioni

Il Diavolo si fa in quattro. Tutto, pur di avere l’attaccante che ha risollevato le sorti dell’annata rossonera, capace di determinare l’esito delle gare. E non parliamo di Ibra.

Il Milan vuole blindare Rebic, ma servono più di 25 milioni

Doveva essere Zlatan il salvatore della patria. E invece Pioli ed il resto della squadra stanno imparando a fare senza di lui. Lo svedese proverà ad essere in campo contro la Spal dopo l’infortunio al polpaccio che l’ha colpito, ma lo farà inserendosi in un meccanismo che vede innanzitutto protagonista Ante Rebic. Segnando il 47% delle reti dell’intera squadra nel 2020, si è reso ormai imprescindibile anche per il futuro. D’altronde è nel pieno della maturità calcistica (26 anni) ma può garantire ancora miglioramenti; ha esperienza internazionale avendo giocato un Mondiale da protagonista, non guadagna uno sproposito (aspetto da tenere in grande considerazione).

I dettagli dell’affare con Andre Silva

Gli accordi al momento prevedono che Rebic resti in prestito ancora un altro anno a Milano, per poi far ritorno a Francoforte. Lo stesso iter di André Silva, solo sull’altro senso di marcia. Visti gli ultimi eventi però, il Milan vuole rendere il trasferimento definitivo. Anche il portoghese si sta comportando bene in Bundesliga (12 gol in 25 partite), ragion per cui anche i tedeschi sono interessati. Le società in estate stavano per fissare un riscatto a 25 milioni di euro per entrambi: adesso il prezzo non è più quello giusto, va rivisto sicuramente al rialzo. Ma questo non è necessariamente un male, visto che il discorso vale per entrambi.