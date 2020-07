Calciomercato Milan, c’è l’accordo per un difensore: le parole dell’agente

Il Milan si sta attivando tantissimo in questa fase di stagione, e specialmente sul mercato stanno arrivando tantissime novità. Non solo per quello che riguarda i nuovi acquisti, ma anche affari su riscatti e permanenze. Nell’ultima ora è arrivata una notizia molto importante riguardante Kjaer.

Calciomercato Milan: confermato Kjaer

I rossoneri sembrano aver trovato la quadra, o quanto meno degli 11 titolari affidabili, specie in difesa. Se prima le grosse lacune difensive erano all’ordine del giorno, ora il Diavolo ha finalemnte trovato un centrale affidabile da affiancare a Romagnoli: stiamo parlando di Kjaer. Il difensore danese, arrivato come outsider, è riuscito in poco tempo a far ricredere tutti, tecnico compreso. Ora, a distanza di quaolche mese, possiamo considerarlo come punto fermo della rosa.

Proprio a proposito di questo, sono arrivate poco fa delle notizie riguardanti la sua permanenza, e a dare l’annuncio ci ha pensato l’agente: “Trovato l’accordo per estendere il prestito fino a fine stagione, il giocatore vede il Milan nel suo futuro. I tifosi lo hanno accolto bene e sta giocando alla grande, facendo migliorare i risultati della squadra”.

Ultime Milan: Kjaer, ora si pensa al riscatto

La permanenza di Kjaer è senza dubbio una buona notizia, specie per quanto visto in campo. Il danese ora va verso il riscatto, con 3.5 milioni di euro che il Milan dovrà versare nelle casse del Siviglia. Un’operazione che andrà fatta, quasi con ogni probabilità.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, rossoneri a lavoro: affare da oltre 25 milioni