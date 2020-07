Calciomercato Milan, concorrenza Arsenal per un colpo in attacco

Il calciomercato del Milan continua ad andare avanti, ed è ormai chiaro ed evidente di come ci sia la volontà dei rossoneri di compiere una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione. Attenzione anche a cosa può accadere nel reparto offensivo, con vari obiettivi nel mirino, e tante sorprese in programma. Uno dei nomi più interessanti resta quello di Memphis Depay.

Mercato Milan: obiettivo Depay, ma c’è l’Arsenal

I rossoneri mettono nel mirino Depay, attaccante olandese in forza al Lione. Il centravanti, dopo un periodo complicato allo United, è riuscito finalmente ad esplodere in Ligue 1, dimostrando a tutti le sue enorme qualità. I suoi numeri sono strepitosi, e il Milan vorrebbe portarlo a Milano per il prossimo campionato. Una trattativa per nulla semplice, anche perchè a quanto pare si è aggiunta una nuova pretendente: l’Arsenal. Stando a quanto riportato da Le10Sports infatti, i Gunners starebbero pensando proprio all’olandese in caso di partenza di Aubameyang o Lacazette. Una concorrenza spietata, e che mette paura al Diavolo.

Milan: quanto costa Depay?

Il Milan deve accelerare i tempi se vuole prendere Depay, e pensare soprattutto a come accontentare Aulas, patron del Lione. Il prezzo si aggira intorno ai 30-40 milioni di euro, una cifra abbastanza alta, ma che non è impossibile da raggiungere. Per ora sono solo indiscrezioni, ma la sensazione è che la trattativa possa nascere nel concreto tra un po di tempo.

