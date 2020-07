La Lazio sta disputando l’ennesimo campionato sopra le righe e con la vittoria di ieri contro il Torino ha dimostrato di voler restare attaccata alla corsa Scudetto finché l’aritmetica lo consentirà. Ma la Lazio deve tener botta anche in fase di calciomercato, oltre che in campo.

Calciomercato Lazio, pressing di Chelsea e PSG per Milinkovic-Savic

Da PSG e Chelsea sono arrivate le prime richieste per Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo piace tanto ai due club che potrebbero soddisfare le richieste di Claudio Lotito. Stando alle ultime notizie di mercato provenienti da le10sport.com, i Blues avrebbero avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore, per il quale resta forte anche il pressing del PSG. Il club parigino di Leonardo ha già presentato un’offerta di 60 milioni di euro al club biancoceleste, che però non ha soddisfatto il presidente Lotito che l’ha rispedita al mittente.

Milinkovic tra Chelsea e PSG

E’ il Chelsea, però, il club che sembra più intenzionato ad affondare il colpo dopo che nelle ultime sessioni di mercato non ha potuto agire a causa della chiusura dovuta al Fair Play Finanziario. Frank Lampard vorrebbe approfittare dell’emergenza economica dovuta al Coronavirus e anticipare la concorrenza per arrivare al Sergente della Lazio e costruire un Chelsea vincente.

